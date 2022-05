Verso la promozione, Berlusconi a un passo dal ritorno in serie A (Di mercoledì 4 maggio 2022) Silvio Berlusconi è pronto a tornare in serie A, da cui il Cav manca dal 13 aprile 2017 (quando fu ufficializzata la cessione del Milan all'imprenditore cinese Li Yonghon) e dove il suo Monza, in 110 anni di storia, non è mai stato, nonostante sia una delle società più presenti in cadetteria, con 40 campionati di B disputati. L'appuntamento con la storia è per dopodomani sera allo stadio Renato Curi di Perugia. Calcio d'inizio alle 20.30. Il Monza, secondo a 67 punti dietro al Lecce a quota 68, è arbitro del proprio destino: con la vittoria la storica promozione nella massima serie diventerà realtà. Perugia è un luogo caro al presidente di Forza Italia, patron del Monza Calcio (la società è presieduta dal fratello Paolo ed è di proprietà della Fininvest), e all'amministratore delegato e senatore di Forza Italia ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Silvioè pronto a tornare inA, da cui il Cav manca dal 13 aprile 2017 (quando fu ufficializzata la cessione del Milan all'imprenditore cinese Li Yonghon) e dove il suo Monza, in 110 anni di storia, non è mai stato, nonostante sia una delle società più presenti in cadetteria, con 40 campionati di B disputati. L'appuntamento con la storia è per dopodomani sera allo stadio Renato Curi di Perugia. Calcio d'inizio alle 20.30. Il Monza, secondo a 67 punti dietro al Lecce a quota 68, è arbitro del proprio destino: con la vittoria la storicanella massimadiventerà realtà. Perugia è un luogo caro al presidente di Forza Italia, patron del Monza Calcio (la società è presieduta dal fratello Paolo ed è di proprietà della Fininvest), e all'amministratore delegato e senatore di Forza Italia ...

