(Di mercoledì 4 maggio 2022) Michele Dal Forno, il22enneil 17 aprile 2021 nel tentativo di salvare una ragazza aggredita, sinella lista della, in vista delle elezionidel 12 giugno prossimo. “Ringrazio il consigliere comunale della, Andrea Bacciga, per avermi coinvolto. Ho deciso di intraprendere questo percorso con serietà e impegno, candidandomi per la seconda circoscrizione. Una scelta, maturata nel tempo, che mi vedeportate avanti dalla“, ha spiegato aSera il giovane, a cui l’Inail ha riconosciuto un indennizzo di 30mila euro lo scorso aprile. “Quando avvenne quel grave episodio – ha spiegato ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Verona, il rider sfregiato si candiderà alle amministrative con la Lega: “Sono vicino alle loro battaglie” https://t.c… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Verona, il rider sfregiato si candiderà alle amministrative con la Lega: “Sono vicino alle loro battaglie” https://t.c… - fattoquotidiano : Verona, il rider sfregiato si candiderà alle amministrative con la Lega: “Sono vicino alle loro battaglie” - Piergiulio58 : Michele Dal Forno, rider sfregato si candida con la Lega a Verona- - telodogratis : Verona, in lista Lega rider sfregiato per aver difeso una 17enne, fu ‘intervistato’ da Salvini -

Il Fatto Quotidiano

21enne Michele Dal Forno nell'aprile del '21 accoltellato da un minorenne Anella lista della Lega trova posto Michele Dal Forno, il 22enne, che finì sfregiato al volto dopo essere intervenuto per salvare una ragazza 17enne da un'aggressione, il 21 aprile del ......2021 ricevette un taglio in pieno volto per aver cercato di prestare soccorso ad una giovane vittima di un'aggressione Anella lista della Lega trova posto Michele Dal Forno, il 22enne, ... Verona, il rider sfregiato si candiderà alle amministrative con la Lega: “Sono vicino alle loro… (Adnkronos) – A Verona nella lista della Lega trova posto Michele Dal Forno, il 22enne rider, che finì sfregiato al volto dopo essere intervenuto per salvare una ragazza 17enne da un’aggressione, il ...A Verona nella lista della Lega trova posto Michele Dal Forno, il 22enne rider, che finì sfregiato al volto dopo essere intervenuto per salvare una ragazza 17enne da un’aggressione, il 21 aprile del ...