Venduta per 9 milioni la maglia di Maradona del gol della mano di Dio  

AGI - E' stata Venduta all'asta al prezzo record 9,3 milioni di dollari, 8,8 milioni di euro, la maglietta dell'Argentina indossata da Diego Armando Maradona nella leggendaria partita contro l'Inghilterra ai mondiali in Messico del 1986, quella del gol della "mano de Dios". L'asta di Sotheby's si era aperta il 20 aprile e fino a poco prima della chiusura aveva ricevuto solo un'offerta da 5 milioni di dollari. Nel finale pero' soono arrivate sei offerte, una delle quali rappresenta un record per un cimelio calcistico. Il prezzo è da capogiro nonostante i dubbi sollevati dalla famiglia che sostiene di essere in possesso della maglietta che il defunto Pibe de Oro indosso' nel secondo tempo, quello in cui realizzo' la doppietta

