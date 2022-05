Vaticano, una nuova caserma per le Guardie Svizzere: firmato il protocollo d’intesa (Di mercoledì 4 maggio 2022) Città del Vaticano – Stamane, in occasione del solenne giuramento della Guardia Svizzera Pontificia, che commemora altresì il sacrificio dei 147 soldati elvetici caduti in difesa di Clemente VII durante il “Sacco di Roma”, presso il Palazzo Apostolico del Vaticano è stato sottoscritto un protocollo d’intesa fra la Segreteria di Stato e la “Fondazione per il rinnovo della caserma della Guardia Svizzera Pontificia del Vaticano”. L’atto è stato firmato dall’Em.mo Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, e dai Signori Jean-Pierre Roth e Stephan Kuhn, rispettivamente Presidente e Vice Presidente della suddetta Fondazione. Ha presenziato anche S.E. il Sig. Denis Knobel, Ambasciatore della Confederazione elvetica presso la Santa Sede. Pur trattandosi di ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 4 maggio 2022) Città del– Stamane, in occasione del solenne giuramento della Guardia Svizzera Pontificia, che commemora altresì il sacrificio dei 147 soldati elvetici caduti in difesa di Clemente VII durante il “Sacco di Roma”, presso il Palazzo Apostolico delè stato sottoscritto unfra la Segreteria di Stato e la “Fondazione per il rinnovo delladella Guardia Svizzera Pontificia del”. L’atto è statodall’Em.mo Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, e dai Signori Jean-Pierre Roth e Stephan Kuhn, rispettivamente Presidente e Vice Presidente della suddetta Fondazione. Ha presenziato anche S.E. il Sig. Denis Knobel, Ambasciatore della Confederazione elvetica presso la Santa Sede. Pur trattandosi di ...

