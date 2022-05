Varese, tenta di darsi fuoco dopo aver ucciso moglie e figlia e aver ferito il figlio: 57enne in stato di fermo (Di mercoledì 4 maggio 2022) I corpi di una donna e dei suoi due figli, sono stati trovati verso le 8 fa in un’abitazione di Samarate, in provincia di Varese. Stefania Pivetta, 56 anni, e la figlia Giulia, 16 anni, sono state uccise, Nicolò, di 23 anni, è stato trasportato all’ospedale di Varese in gravi condizioni. Alessandro Maja, 57 anni, marito di Stefania Pivetta e padre di Giulia e Nicolò, è stato fermato con l’accusa di aver aggredito i due figli nella loro camera, uccidendo la ragazza e ferendo gravemente il ragazzo e di aver poi ucciso la madre sul divano. Ancora sporco di sangue, avrebbe cercato di uccidersi a sua volta dandosi fuoco. L’allarme è stato lanciato dai vicini, che udendo le urla hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) I corpi di una donna e dei suoi due figli, sono stati trovati verso le 8 fa in un’abitazione di Samarate, in provincia di. Stefania Pivetta, 56 anni, e laGiulia, 16 anni, sono state uccise, Nicolò, di 23 anni, ètrasportato all’ospedale diin gravi condizioni. Alessandro Maja, 57 anni, marito di Stefania Pivetta e padre di Giulia e Nicolò, èfermato con l’accusa diaggredito i due figli nella loro camera, uccidendo la ragazza e ferendo gravemente il ragazzo e dipoila madre sul divano. Ancora sporco di sangue, avrebbe cercato di uccidersi a sua volta dandosi. L’allarme èlanciato dai vicini, che udendo le urla hanno ...

