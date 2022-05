Varese, mamma e figlia di 16 anni uccise in casa a Samarate: fermato il padre. Grave l'altro figlio (Di mercoledì 4 maggio 2022) I corpi di una donna e di sua figlia di 16 anni, sono stati trovati verso le 8 fa in un'abitazione di Samarate, in provincia di Varese. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa. Sul posto... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 4 maggio 2022) I corpi di una donna e di suadi 16, sono stati trovati verso le 8 fa in un'abitazione di, in provincia di. A dare l'allarme sono stati i vicini di. Sul posto...

Advertising

GHERARDIMAURO1 : RT @romatoday: Mamma e figlia trovate morte in casa, grave l'altro figlio - PalermoToday : Mamma e figlia trovate morte in casa, grave l'altro figlio - romatoday : Mamma e figlia trovate morte in casa, grave l'altro figlio - varesenews : Negli uffici postali in provincia di Varese le cartoline dedicate alla festa della - varesenews : La Festa della Mamma al Teatro di Varese è musica, spettacolo e creatività -