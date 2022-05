Varese, madre e figlia uccise a martellate nel sonno. Gravissimo l’altro figlio. Fermato il padre, un noto architetto (Di mercoledì 4 maggio 2022) Duplice omicidio e un tentato omicidio in ambito familiare a Samarate (Varese). Alessandro Maja, noto architetto 57enne, ha ucciso nel sonno la moglie, Stefania Pivetta, 56 anni, e la figlia più piccola, Giulia, di 16. Ferito e ricoverato in gravi condizioni il figlio maggiore, il 23enne Niccolò. L’uomo ha poi tentato di darsi fuoco. Samarate, strage familiare in casa L’uomo, Alessandro Maja, architetto di 57 anni, di Samarate (Varese), avrebbe colpito nel sonno la moglie, Stefania Pivetta, 56 anni (nella foto sotto, la coppia), e la figlia Giulia, 16 anni, uccidendole, e il figlio Nicolò, 23 anni, ferito alla testa e trasportato all’ospedale di Varese in gravi condizioni. I due ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 4 maggio 2022) Duplice omicidio e un tentato omicidio in ambito familiare a Samarate (). Alessandro Maja,57enne, ha ucciso nella moglie, Stefania Pivetta, 56 anni, e lapiù piccola, Giulia, di 16. Ferito e ricoverato in gravi condizioni ilmaggiore, il 23enne Niccolò. L’uomo ha poi tentato di darsi fuoco. Samarate, strage familiare in casa L’uomo, Alessandro Maja,di 57 anni, di Samarate (), avrebbe colpito nella moglie, Stefania Pivetta, 56 anni (nella foto sotto, la coppia), e laGiulia, 16 anni, uccidendole, e ilNicolò, 23 anni, ferito alla testa e trasportato all’ospedale diin gravi condizioni. I due ...

