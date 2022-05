Varese: donna e figlia trovate morte in casa, feriti l'altro figlio e il marito (Di mercoledì 4 maggio 2022) Milano, 4 mag. (Adnkronos) - Tragedia a Samarate, in provincia di Varese. Una donna di 56 anni e sua figlia di 16 sono state trovate morte questa mattina nella loro abitazione. L'altro figlio, di 23 anni, è stato soccorso e portato in ospedale in codice rosso. Ferito anche il marito, 57 anni. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe trattarsi di una tragedia in famiglia. Sul posto il personale del 118 e i carabinieri. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Milano, 4 mag. (Adnkronos) - Tragedia a Samarate, in provincia di. Unadi 56 anni e suadi 16 sono statequesta mattina nella loro abitazione. L', di 23 anni, è stato soccorso e portato in ospedale in codice rosso. Ferito anche il, 57 anni. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe trattarsi di una tragedia in famiglia. Sul posto il personale del 118 e i carabinieri.

Advertising

Giorno_Varese : Tragedia a Samarate: donna e due figli trovati morti in casa - CorriereUmbria : Una donna sua figlia trovate morte in casa. Ferito l'altro ragazzo e il padre. L'ipotesi della strage familiare… - neXtquotidiano : La donna trovata morta in casa a Varese insieme ai due figli - maelmale : RT @discoradioIT: Una donna e i suoi due figli sono stati trovati senza vita in casa a Samarate (#Varese). A dare l'allarme sono stati i vi… - discoradioIT : Una donna e i suoi due figli sono stati trovati senza vita in casa a Samarate (#Varese). A dare l'allarme sono stati i vicini -