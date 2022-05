Vaccino Covid, Costa: “Obiettivo è richiamo annuale con farmaco aggiornato” (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Per il Vaccino anti-Covid “credo che l’Obiettivo sia quello di arrivare a un richiamo annuale” e “confidiamo di poter avere nel prossimo autunno un Vaccino aggiornato nei confronti delle varianti che contenga anche l’antinfluenzale”. Lo dice Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, a margine del Digital Health Forum, evento promosso a Roma da Farmindustria. “Io non parlerei più di quarta, quinta o sesta dose – corregge il sottosegretario -. Faccio l’esempio di chi da più di venti anni riceve il Vaccino antinfluenzale, non è arrivato alla ventesima dose ma ha fatto finora il ventesimo richiamo”. “Una ripresa del Covid dopo l’estate? Difficile fare previsioni così a lungo periodo – ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Per ilanti-“credo che l’sia quello di arrivare a un” e “confidiamo di poter avere nel prossimo autunno unnei confronti delle varianti che contenga anche l’antinfluenzale”. Lo dice Andrea, sottosegretario alla Salute, a margine del Digital Health Forum, evento promosso a Roma da Farmindustria. “Io non parlerei più di quarta, quinta o sesta dose – corregge il sottosegretario -. Faccio l’esempio di chi da più di venti anni riceve ilantinfluenzale, non è arrivato alla ventesima dose ma ha fatto finora il ventesimo”. “Una ripresa deldopo l’estate? Difficile fare previsioni così a lungo periodo – ...

Advertising

ladyonorato : Segnatevelo bene, perché in autunno cambieranno versione… Il direttore generale dell'Aifa Magrini stupisce tutti: “… - fattoquotidiano : Senza vaccino e pillola anti-Covid, il fatturato di Pfizer nel primo trimestre di quest’anno sarebbe aumentato del… - Linkiesta : L’aiuto involontario dei regimi russi nel trovare la cura per polio e #covid Come spiega @RobertoBurioni nel suo u… - 2021Rivoluzione : RT @ZTL29492447: Vaccino Covid e reazioni: 'Demenza, tumori, morti improvvise'. Il report nel silenzio generale - ZTL29492447 : Vaccino Covid e reazioni: 'Demenza, tumori, morti improvvise'. Il report nel silenzio generale -