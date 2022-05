Vaccino Covid, Costa: “Obiettivo è richiamo annuale con farmaco aggiornato” (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Per il Vaccino anti-Covid “credo che l’Obiettivo sia quello di arrivare a un richiamo annuale” e “confidiamo di poter avere nel prossimo autunno un Vaccino aggiornato nei confronti delle varianti che contenga anche l’antinfluenzale”. Lo dice Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, a margine del Digital Health Forum, evento promosso a Roma da Farmindustria. “Io non parlerei più di quarta, quinta o sesta dose – corregge il sottosegretario -. Faccio l’esempio di chi da più di venti anni riceve il Vaccino antinfluenzale, non è arrivato alla ventesima dose ma ha fatto finora il ventesimo richiamo”. “Una ripresa del Covid dopo l’estate? Difficile fare previsioni così a lungo periodo – ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Per ilanti-“credo che l’sia quello di arrivare a un” e “confidiamo di poter avere nel prossimo autunno unnei confronti delle varianti che contenga anche l’antinfluenzale”. Lo dice Andrea, sottosegretario alla Salute, a margine del Digital Health Forum, evento promosso a Roma da Farmindustria. “Io non parlerei più di quarta, quinta o sesta dose – corregge il sottosegretario -. Faccio l’esempio di chi da più di venti anni riceve ilantinfluenzale, non è arrivato alla ventesima dose ma ha fatto finora il ventesimo”. “Una ripresa deldopo l’estate? Difficile fare previsioni così a lungo periodo – ...

Obiettivo Zero Covid: come si fa ... è bene cominciare a chiedersi come si controlla sul serio, e per sempre, Covid. La risposta, a netto di comportamenti sensati e mascherine, è ovvia: il vaccino, nell'attesa, più che possibile, di ... Ponte Stretto, Giammanco: "Importante non per il Sud ma per il Paese" Il New York Time di oggi mette in discussione l'efficacia dei vaccini anti COVID-19 visto l'incremento dei ricoveri nel paese col più elevato tasso di vaccinazione al mondo. il caso di eventi di ... Pfizer vaccinerà ancora i suoi conti C'entra il futuro dei vaccini anti Covid Fatti, numeri e commenti Nei primi tre mesi del 2022, i ricavi della multinazionale statunitense Pfizer sono aumentati del 77% rispetto a un anno prima e ...