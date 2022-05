Usa: Trump non molla, alle primarie vincono i suoi candidati (Di mercoledì 4 maggio 2022) Donald Trump non molla la presa sul partito repubblicano. I 'suoi' candidati alle primarie in Ohio vincono senza particolari problemi, confermando la forza dell'ex presidente Usa. L'ex consigliere del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 maggio 2022) Donaldnonla presa sul partito repubblicano. I 'in Ohiosenza particolari problemi, confermando la forza dell'ex presidente Usa. L'ex consigliere del ...

