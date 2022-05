Usa, primarie repubblicane in Ohio: Trump ancora decisivo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag – Donald Trump è ancora un fattore per la politica americana ed più che determinante per l’elettorato repubblicano. Questo è quanto emerge dalle primarie che si sono tenute in Ohio, dove hanno vinto i candidati appoggiati appoggiati proprio dal tycoon contro quelli voluti dall’establishment repubblicano. Un importante segnale di forza per chi voleva The Donald già morto e sepolto. Miller e Vance, chi sono i candidati Trumpiani I due candidati che sfideranno a novembre i democratici alle elezioni di metà mandato sono Max Miller, per la Camera dei rappresentanti, e J. D. Vance per il Senato. Miller è un vecchio collaboratore di Trump ed è stato suo consigliere alla Casa Bianca. Più movimentata la storia di Vance, finanziere e scrittore trentasettenne, che nel 2016 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag – Donaldun fattore per la politica americana ed più che determinante per l’elettorato repubblicano. Questo è quanto emerge dalleche si sono tenute in, dove hanno vinto i candidati appoggiati appoggiati proprio dal tycoon contro quelli voluti dall’establishment repubblicano. Un importante segnale di forza per chi voleva The Donald già morto e sepolto. Miller e Vance, chi sono i candidatiiani I due candidati che sfideranno a novembre i democratici alle elezioni di metà mandato sono Max Miller, per la Camera dei rappresentanti, e J. D. Vance per il Senato. Miller è un vecchio collaboratore died è stato suo consigliere alla Casa Bianca. Più movimentata la storia di Vance, finanziere e scrittore trentasettenne, che nel 2016 ...

