Usa e Cina hanno esautorato il ruolo dell' Onu sulla guerra | la rabbia di Tarquinio

(Di mercoledì 4 maggio 2022) “Se il Papa va da Vladimir Putin, è un po' difficile che possa dirgli che è venuto per nulla. Evidentemente Putin ancora non è pronto a dire quello che bisogna pur dire, nessuno l'ha spinto in questa direzione”. Parole di Marco, ospite in studio di Tiziana Panella durante la puntata di mercoledì 4 maggio di Tagadà, il talk show politico in onda su La7. “Resto'avviso che Papa Francesco stia facendo tutto ciò che è umanamente e moralmente possibile con la sua autorità spirituale – afferma il direttore di Avvenire -, sono altri cheautorità e responsabilità politica che nonfatto tutto quello che avrebbero potuto per dare forza alle Nazioni Unite bypassando il vetoa Russia in consiglio di sicurezza”.si riferisce a Stati Uniti d'America e ...