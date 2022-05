“Uomini e Donne”, l’ex tronista è incinta: il lieto annuncio poco fa (Di mercoledì 4 maggio 2022) l’ex tronista di “Uomini e Donne” è incinta. La notizia ha rallegrato tutti. In realtà quasi nessuno se lo sarebbe aspettato. Per lei, infatti, si tratta della seconda gravidanza in un anno. Pochi mesi ha partorito la sua prima figlia, ma adesso è nuovamente incinta. Una gioia grandissima per i fan del programma di Maria De Filippi e una preoccupazione per la neomamma, anche se lei sui social scrive: “C’è piaciuto così tanto che abbiamo fatto il bis“. (Continua dopo la foto…) “Uomini e Donne”, l’ex tronista è incinta Gioia immensa per la redazione di “Uomini e Donne”, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 dal lunedì al venerdì. l’ex ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 4 maggio 2022)di “” è. La notizia ha rallegrato tutti. In realtà quasi nessuno se lo sarebbe aspettato. Per lei, infatti, si tratta della seconda gravidanza in un anno. Pochi mesi ha partorito la sua prima figlia, ma adesso è nuovamente. Una gioia grandissima per i fan del programma di Maria De Filippi e una preoccupazione per la neomamma, anche se lei sui social scrive: “C’è piaciuto così tanto che abbiamo fatto il bis“. (Continua dopo la foto…) “”,Gioia immensa per la redazione di “”, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 dal lunedì al venerdì....

Advertising

TeresaBellanova : Siamo fieri degli uomini e delle donne del nostro @Esercito. Orgogliosi di competenze militari e civili maturate e… - GiuseppeConteIT : Don Peppe Diana non è morto invano, la camorra non avrà la meglio. Ieri a #CasaldiPrincipe ho sentito la voglia di… - meb : Il #lavoro è dignità, ma deve essere prima di tutto sicuro e giusto. Donne e uomini hanno diritto alla stessa retri… - giovanni_rubino : Tanti auguri all’Esercito Italiano 161 anni di impegno alla difesa delle istituzioni e al servizio della collettiv… - claudio_sidoti : RT @GiorgiaMeloni: Gabbie per non far uscire la gente, galera per chi protesta, uomini e donne trovati morti suicidi in casa: oggi i cittad… -