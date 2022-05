Uomini e Donne, anticipazioni puntata 4 maggio 2022: Diego Tavani e Aneta, le ultime news su Gemma (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo la sfilata e la vittoria della signora Giovanna che, sul tema ‘dolce e piccante’, ha convinto tutti con la sua passerella, oggi torna l’appuntamento con Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito di sempre. I riflettori su chi saranno puntati? Si tornerà sulle storie del trono Over o verrà dato spazio alla giovane tronista Veronica? View this post on Instagram A post shared by Uomini e Donne (@UominieDonne) Gemma Galgani e Giacomo: come procede la conoscenza Tra critiche e non poche polemiche oggi, molto probabilmente, si tornerà a parlare della dama Gemma Galgani, che in questa edizione ha fatto fatica a trovare l’uomo giusto. Ora, da qualche settimana, sta frequentando Giacomo, un nuovo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo la sfilata e la vittoria della signora Giovanna che, sul tema ‘dolce e piccante’, ha convinto tutti con la sua passerella, oggi torna l’appuntamento con, il dating show più famoso e seguito di sempre. I riflettori su chi saranno puntati? Si tornerà sulle storie del trono Over o verrà dato spazio alla giovane tronista Veronica? View this post on Instagram A post shared by(@Galgani e Giacomo: come procede la conoscenza Tra critiche e non poche polemiche oggi, molto probabilmente, si tornerà a parlare della damaGalgani, che in questa edizione ha fatto fatica a trovare l’uomo giusto. Ora, da qualche settimana, sta frequentando Giacomo, un nuovo ...

