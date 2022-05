Un’eccellenza del ‘Fermi’ sul podio delle Olimpiadi nazionali di Italiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa comunità scolastica dell’Istituto d’Istruzione Superiore E. Fermi di Montesarchio e il suo Dirigente scolastico Pasqualina Luciano sono lieti di comunicare che l’alunno Luigi Vele, superati gli step delle selezioni iniziati a febbraio, si è classificato primo a livello nazionale per la categoria senior area liceale delle Olimpiadi di Italiano XI edizione, una delle storiche competizioni inserita nel Programma annuale per la Valorizzazione delle Eccellenze del Ministero dell’Istruzione. Luigi Vele ha ottenuto questo prestigioso risultato nella finale del 28 Aprile guidato dalla sua prof.ssa Antonella Cioffi e dai referenti proff. Daniela D’Ambrosio e Marco Fusco. Luigi frequenta la classe Quinta del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, appassionato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa comunità scolastica dell’Istituto d’Istruzione Superiore E. Fermi di Montesarchio e il suo Dirigente scolastico Pasqualina Luciano sono lieti di comunicare che l’alunno Luigi Vele, superati gli stepselezioni iniziati a febbraio, si è classificato primo a livello nazionale per la categoria senior area licealediXI edizione, unastoriche competizioni inserita nel Programma annuale per la ValorizzazioneEccellenze del Ministero dell’Istruzione. Luigi Vele ha ottenuto questo prestigioso risultato nella finale del 28 Aprile guidato dalla sua prof.ssa Antonella Cioffi e dai referenti proff. Daniela D’Ambrosio e Marco Fusco. Luigi frequenta la classe Quinta del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, appassionato ...

Advertising

anteprima24 : ** Un’eccellenza del '#Fermi' sul podio delle Olimpiadi nazionali di Italiano ** - AncheIo2 : RT @EBonaccorti: #DavidDiDonatello @RaiUno @BaldiniCastoldi @Drusilla_Foer #MartinoMidali W il Cinema?? un’altra eccellenza del nostro picco… - Steffy96554979 : Sembrava un funerale ieri sera, più che una festa per celebrare l'eccellenza del cinema italiano. Poi è arrivato lu… - Bonvivre2 : Parte dalla storia e dal territorio la nuova proposta del Salumificio Parodi che, da cinque generazioni, porta avan… - Etrurianews : ROMA - Il caro energia non risparmia nemmeno la sanità. Un poliambulatorio di eccellenza di Frosinone, come si ved… -