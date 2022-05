Un'azienda veneta ha assunto un'intera classe di diplomati (Di mercoledì 4 maggio 2022) AGI - Un'azienda veneta di lavorazione della pietra ha assunto un' intera classe di neodiplomandi. E' successo a Castello di Godego, nel trevigiano, grazie all'iniziativa "Breton Academy", realizzata dalla Breton, società specializzata nello sviluppo di impianti per la pietra composta, dove una ventina di diplomati di istituti tecnici entrerà con il contratto di apprendistato, dal settembre prossimo. "Assistiamo a un esempio di come funziona il modello veneto, dove formazione, orientamento professionale, apprendistato e occupazione sono, di fatto, rappresentati da una sola azienda perfettamente organizzata, dove il circolo virtuoso è completo", commenta, con soddisfazione, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. "Impresa e scuola - aggiunge il governatore - ... Leggi su agi (Di mercoledì 4 maggio 2022) AGI - Un'di lavorazione della pietra haun'di neodiplomandi. E' successo a Castello di Godego, nel trevigiano, grazie all'iniziativa "Breton Academy", realizzata dalla Breton, società specializzata nello sviluppo di impianti per la pietra composta, dove una ventina didi istituti tecnici entrerà con il contratto di apprendistato, dal settembre prossimo. "Assistiamo a un esempio di come funziona il modello veneto, dove formazione, orientamento professionale, apprendistato e occupazione sono, di fatto, rappresentati da una solaperfettamente organizzata, dove il circolo virtuoso è completo", commenta, con soddisfazione, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. "Impresa e scuola - aggiunge il governatore - ...

