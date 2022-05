Una Vita anticipazioni: Natalia è la persona perfetta (Di mercoledì 4 maggio 2022) Una Vita anticipazioni, Natalia è la persona perfetta: Genoveva continua a portare avanti il suo piano, la Quesada però non è informata. Continua la guerra tra i Bacigalupe e i Quesada in Una Vita, con Marcos che ormai ha scoperto la relazione segreta fra sua figlia e Aurelio ed è pronto a vendicarsi del suo nemico. Una Vita, la giovane Quesada al centro della scena: le anticipazioni.Anche Genoveva non ha di certo abbandonato i suoi propositi di vendetta e continua a portare avanti i suoi piani contro Felipe, mentre con Aurelio deve gestire la situazione di Natalia con Pierre Caron. La giovane è stata scoperta e per non essere denunciata deve diventare una spia dei francesi; sono però pronte delle contromosse e ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Unaè la: Genoveva continua a portare avanti il suo piano, la Quesada però non è informata. Continua la guerra tra i Bacigalupe e i Quesada in Una, con Marcos che ormai ha scoperto la relazione segreta fra sua figlia e Aurelio ed è pronto a vendicarsi del suo nemico. Una, la giovane Quesada al centro della scena: le.Anche Genoveva non ha di certo abbandonato i suoi propositi di vendetta e continua a portare avanti i suoi piani contro Felipe, mentre con Aurelio deve gestire la situazione dicon Pierre Caron. La giovane è stata scoperta e per non essere denunciata deve diventare una spia dei francesi; sono però pronte delle contromosse e ...

