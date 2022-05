Una Vita, anticipazioni 4 maggio: il rapimento di Natalia (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Vita di Natalia Quesada ad Acacias sarà sempre più dura. La giovane, come si evince dalla trama della puntata Una Vita in onda il 4 maggio, verrà rapita sotto gli occhi di Felipe. In realtà, si tratterà di un piano messo in atto da Aurelio e Genoveva per proteggerla. Nel frattempo, Sabina accuserà Daniela di star approfittando di suo nipote e lei nel tentativo di difendersi farà un passo falso rischiando di tradirsi. Puntata Una Vita di oggi 4 maggio 2022: Sabina accusa Daniela di prendersi gioco di suo nipote Natalia dirà ad Aurelio e Genoveva che ha accettato di uscire con Felipe soltanto perché lui ha insistito molto e non voleva deluderlo. I due, a quel punto, penseranno che sia giunto il momento di mettere in atto il loro piano sfruttando proprio l'uscita ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 4 maggio 2022) LadiQuesada ad Acacias sarà sempre più dura. La giovane, come si evince dalla trama della puntata Unain onda il 4, verrà rapita sotto gli occhi di Felipe. In realtà, si tratterà di un piano messo in atto da Aurelio e Genoveva per proteggerla. Nel frattempo, Sabina accuserà Daniela di star approfittando di suo nipote e lei nel tentativo di difendersi farà un passo falso rischiando di tradirsi. Puntata Unadi oggi 42022: Sabina accusa Daniela di prendersi gioco di suo nipotedirà ad Aurelio e Genoveva che ha accettato di uscire con Felipe soltanto perché lui ha insistito molto e non voleva deluderlo. I due, a quel punto, penseranno che sia giunto il momento di mettere in atto il loro piano sfruttando proprio l'uscita ...

