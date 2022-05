Un posto al sole, anticipazioni 4 maggio: la clamorosa decisione di Roberto (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roberto Ferri, ad Un posto al sole, sarà protagonista di una decisione clamorosa e del tutto inaspettata, come rivelano le anticipazioni di oggi, mercoledì 4 maggio. L'imprenditore, negli ultimi tempi, si è alleato con Lara per manipolare e sfruttare Chiara Petrone approfittando della dipendenza della ragazza dalla cocaina. La Martinelli, in particolare, ha finto di essere sua amica per ottenere la sua fiducia e spingerla a confessare di aver provocato l'incidente automobilistico in cui è morto suo padre dal momento che alla guida c'era proprio lei. Chiara, fidandosi di Lara, non solo le ha raccontato di fare uso di droga, ma le ha anche confidato di vivere oppressa dai sensi di colpa per aver provocato la morte del genitore. A questo punto, la donna ha registrato la ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 4 maggio 2022)Ferri, ad Unal, sarà protagonista di unae del tutto inaspettata, come rivelano ledi oggi, mercoledì 4. L'imprenditore, negli ultimi tempi, si è alleato con Lara per manipolare e sfruttare Chiara Petrone approfittando della dipendenza della ragazza dalla cocaina. La Martinelli, in particolare, ha finto di essere sua amica per ottenere la sua fiducia e spingerla a confessare di aver provocato l'incidente automobilistico in cui è morto suo padre dal momento che alla guida c'era proprio lei. Chiara, fidandosi di Lara, non solo le ha raccontato di fare uso di droga, ma le ha anche confidato di vivere oppressa dai sensi di colpa per aver provocato la morte del genitore. A questo punto, la donna ha registrato la ...

