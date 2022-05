Un omaggio a Morricone | musicista globale

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Teatro Creberg Giovedì 5 maggio Andrea Albertini dirige Le Muse e il soprano Susanna Rigacci in una carrellata dei successi del compositore romano, da Quentin Tarantino a Sergio Leone: «Come mostra anche il bellissimo film “Ennio” di Giuseppe Tornatore, era un abile “sarto”, sapeva confezionare la musica a seconda del testo che aveva a disposizione».

«Musiche da Oscar. Omaggio a Morricone» sarà in scena giovedì 5 maggio (alle 21) al Teatro Creberg di Bergamo. È un tributo, acclamato in Italia ma anche all'estero, dedicato alla musica del geniale