Un nuovo dispositivo è stato associato al tuo conto

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Una segnalazione che ritengo preziosa perché ci mostra unsistema di truffa in atto in Italia, o perlomeno un tentativo di truffa che qui su BUTAC ancora non avevamo trattato. Un lettore ci scrive: Buongiorno, ho ricevuto un sms col seguente testo, apparentemente inviatomi dalla mia banca, MPS: Attenzione, unrisultaal suoda lugano se non seitu bloccalo al link: https:/ / arearevisioneclienti. com/” (ho volutamente reso incliccabile il link nd maicolengel) Sapendo che MPS non contatta per chiedere compilazioni online, ho chiamato il n. verde che mi ha confermato trattarsi di una truffa. Anche io ho unMonte dei Paschi di Siena, quindi come il nostro lettore anche io sapevo che non è così che MPS contatta i propri ...