"Un italiano su tre". Ghisleri terrorizzata: ecco l'ultimo sondaggio sull'Ucraina, clamoroso "vaffa" a Biden e Zelensky (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un pesantissimo, drammatico "vaffa" a Joe Biden e Volodymyr Zelensky. Alessandra Ghisleri, ospite di L'aria che tira su La7 in collegamento con Myrta Merlino, illustra gli ultimi sondaggi sulla guerra in Ucraina. "La sensazione è che c'è una larga maggioranza di italiani che non ha alcuna voglia di schierarsi, perché l'Italia da sempre non vuole infilarsi nei conflitti. Questa cosa però viene considerata dai russi l'elemento che può rompere il fronte comune europeo e occidentale", riflette la Merlino. La presidente di Euromedia Research conferma la tendenza: "Il 71% degli italiani ha paura che questo conflitto possa allargarsi ad altri Paesi e arrivare anche da noi. La cosa che mi ha impressionato è che di questo 71%, il 30%, cioè un italiano su tre, ha paura ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un pesantissimo, drammatico "" a Joee Volodymyr. Alessandra, ospite di L'aria che tira su La7 in collegamento con Myrta Merlino, illustra gli ultimi sondaggia guerra in. "La sensazione è che c'è una larga maggioranza di italiani che non ha alcuna voglia di schierarsi, perché l'Italia da sempre non vuole infilarsi nei conflitti. Questa cosa però viene considerata dai russi l'elemento che può rompere il fronte comune europeo e occidentale", riflette la Merlino. La presidente di Euromedia Research conferma la tendenza: "Il 71% degli italiani ha paura che questo conflitto possa allargarsi ad altri Paesi e arrivare anche da noi. La cosa che mi ha impressionato è che di questo 71%, il 30%, cioè unsu tre, ha paura ...

