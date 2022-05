Un italiano racconta il lockdown di Shanghai. Meloni: «Ecco il modello cinese di società» (video) (Di mercoledì 4 maggio 2022) Persone brutalmente gettate a terra per strada, porte di casa sfondate, cittadini che per strada urlano «voglio morire», mentre agenti di polizia che indossano le tute bianche anti-contagio li strattonano. Sono alcune delle scene che giungono dal lockdown di Shanghai e riprese dai cellulari di una popolazione esasperata e letteralmente ingabbiata dalla volontà del governo cinese di arrivare al contagio zero. LEGGI ANCHE Cina, Shanghai colpita da Omicron. Un cane robot gira per le strade invitando tutti a stare a casa Cina, primi due morti di Covid dopo un anno. Boom di contagi nella regione nord-orientale di Jilin Il lockdown di Shangai raccontato da un italiano A mostrarle è stata la trasmissione di Nicola Porro Quarta Repubblica, che ha raccolto anche la ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Persone brutalmente gettate a terra per strada, porte di casa sfondate, cittadini che per strada urlano «voglio morire», mentre agenti di polizia che indossano le tute bianche anti-contagio li strattonano. Sono alcune delle scene che giungono daldie riprese dai cellulari di una popolazione esasperata e letteralmente ingabbiata dalla volontà del governodi arrivare al contagio zero. LEGGI ANCHE Cina,colpita da Omicron. Un cane robot gira per le strade invitando tutti a stare a casa Cina, primi due morti di Covid dopo un anno. Boom di contagi nella regione nord-orientale di Jilin Ildi Shangaito da unA mostrarle è stata la trasmissione di Nicola Porro Quarta Repubblica, che ha raccolto anche la ...

