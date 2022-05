Advertising

OfficialASRoma : #ASRoma ?? José Mourinho È passato un anno dall’annuncio ?? - stebellentani : Ricordo come fosse ieri una conferenza stampa di Mourinho, primavera 2010. Il senso era “l’Inter è tornata a lottar… - MourinhoNews77 : RT @OfficialASRoma: #ASRoma ?? José Mourinho È passato un anno dall’annuncio ?? - CarlettoLecler1 : RT @OfficialASRoma: #ASRoma ?? José Mourinho È passato un anno dall’annuncio ?? - cmdotcom : Un anno di #Mourinho : dal peso politico al mercato, così ha cambiato la #Roma -

Anti - vigilia della sfida dell'Olimpico contro la Roma di José, valida per il ritorno delle semifinali di Conference League, e Brendan Rodgers cerca di ...essere in Europa anche l'...A prescindere da come andrà a finire questa annata, la prossima stagione nella Roma ci sarà un profondo restyling. Perché così vuole Josée perché unsenza l'idea della Champions League va anche bene per l'allenatore portoghese, ma due sono già troppi. Ed allora in estate si cambierà parecchio, per cercare di allestire una ...La Conference League faceva storcere il naso ai più, la terza coppa continentale non poteva avere grande appeal agli occhi di chi fino a pochi anni fa giocava la Champions con le big. Mourinho ha ...A distanza di un anno dall’annuncio di Josè Mourinho alla Roma i giallorossi si preparano ad affrontare una partita che potrebbe segnare la prima stagione dell’allenatore portoghese nella Capitale.