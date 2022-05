Advertising

_AliveUniverse : Un altro razzo russo genera una nuova nuvola di #detritispaziali Attualmente i frammenti vaganti sarebbero 16. L'o… - GiancarloPoli7 : @Leryn23212354 Bla bla da sempre coperto ed aiutato....spara un altro razzo.....puoi farlo....ciao infame - Erdsve : ????A giudicare dall'esplosione di un altro razzo a Leopoli, un deposito di munizioni è stato colpito.?? ?? ?? ?? - matthewdamnsure : @andfavara Ho provato ad ascoltarli l'altro pomeriggio e mi sono imbattuto in un dibattito su De Sciglio: per loro… - Theanim79810392 : @matteosalvinimi Avete dichiarato guerra alla Russia tramite interposta persona....altro che primo maggio, centro d… -

Alive Universe Today

... sia con il test di recupero con elicottero catturando unfittizio a mezz'aria, a sua volta sganciato da unelicottero. Ora, Rocket Lab ha sperimentato con un lancio vero e con successo ...... come squadra ha raggiunto quello che era alla sua portata; partito a, con 8 vittorie ... L', il buon Matteo, sembra ricalcarne i contorni peggiori: anche lui non brilla in fisicità ne' in ... Un altro razzo russo genera una nuova nuvola di detriti