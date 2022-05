Umberto Tozzi: “Gloria forever il tour”, si aggiungono nuove date live in estate (Di mercoledì 4 maggio 2022) TORINO – In attesa del tour nei teatri italiani, previsto per dicembre 2022, Umberto Tozzi si esibirà dal vivo quest’estate con “Gloria forever il tour”. Ecco le prime date del tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners: 14 LUGLIO – LIVORNO?- FORTEZZA VECCHIA 17 LUGLIO – GRADO (GO) – GRADO FESTIVAL – DIGA NAZARIO SAURO 19 LUGLIO – VILLAFRANCA (VR) – CASTELLO SCALIGERO 23 LUGLIO – LAGUNDO (BZ) – PIAZZA DEL MUNICIPIO Queste le prime date del tour nei teatri, prodotto e organizzato da Friends & Partners: 05 DICEMBRE – TORINO – TEATRO COLOSSEO 06 DICEMBRE – MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI 08 DICEMBRE – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX 11 DICEMBRE – FIRENZE – TEATRO VERDI 12 DICEMBRE – BOLOGNA – ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 4 maggio 2022) TORINO – In attesa delnei teatri italiani, previsto per dicembre 2022,si esibirà dal vivo quest’con “il”. Ecco le primedel, prodotto e organizzato da Friends & Partners: 14 LUGLIO – LIVORNO?- FORTEZZA VECCHIA 17 LUGLIO – GRADO (GO) – GRADO FESTIVAL – DIGA NAZARIO SAURO 19 LUGLIO – VILLAFRANCA (VR) – CASTELLO SCALIGERO 23 LUGLIO – LAGUNDO (BZ) – PIAZZA DEL MUNICIPIO Queste le primedelnei teatri, prodotto e organizzato da Friends & Partners: 05 DICEMBRE – TORINO – TEATRO COLOSSEO 06 DICEMBRE – MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI 08 DICEMBRE – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX 11 DICEMBRE – FIRENZE – TEATRO VERDI 12 DICEMBRE – BOLOGNA – ...

Advertising

Lopinionista : Umberto Tozzi: 'Gloria forever il tour', si aggiungono nuove date live in estate - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Umberto Tozzi - Nell'aria c'e' - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Umberto Tozzi & Raf - Gente Di Mare - vinyleradio : En ce moment sur vinyleradio Umberto Tozzi - Ti amo' - beyondme87 : RT @Useppe00: Umberto Tozzi un po' la nostra Dolly Parton: puoi farci quel che vuoi con le sue canzoni, non gli importa nulla, lui ti aspet… -