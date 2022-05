Ultime Notizie – Zelensky | “Sogno pace sarà realtà | giorno liberazione si avvicina”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Il presidente ucraino Volodymyrha lanciato un appello per ladurante un discorso registrato alla Danimarca nel 77° anniversario delladel paese scandinavo dalla Germania durante la seconda guerra mondiale. “Lo Stato russo non è pronto a fermare la guerra. Stanno sognando di catturare l’Ucraina e altri paesi europei. Stanno ancora sognando che la libertà dell’Europa scomparirà. Ma i loro sogni non si avvereranno. Ildelladovrà diventare– ha detto – proprio come è successo 77 anni fa”. “È ora in Ucraina che il futuro del nostro continente è deciso. Se non solo noi, ma anche i nostri vicini avremo la”, ha detto, “Nessuno può dire per quanti giorni andrà avanti questa guerra. Ma credo che il nostro il ...