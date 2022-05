Ultime Notizie – Ucraina | la giornalista Fridrikhson | “Discriminata in tv italiane perché russa | questa è la tolleranza europea?”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 4 maggio 2022) “Per me è strano che in Italia stiano cercando di etichettarmi. Io parlo di quello che ho visto e di quello che so. Parlo di persone vere che vivono sotto i bombardamenti da 8 anni. E alle tvche mi dicono ‘è propaganda’, chiedo: se unucraino o unbritannico o americano parlasse su canali televisivi italiani, le loro parole sarebbero contestate? Penso di no. Stanno cercando di discriminarmi solosono una. È questo un esempio di valori europei o piuttosto di in?”. A dirlo all’Adnkronos, in un’intervista a poche ore dell’audizione di Carlo Fuortes in Vigilanza in cui si parlerà (anche) del suo caso, è ladella tv ...