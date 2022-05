Ultime Notizie – Pnrr | Simest | prenotate tutte le risorse disponibili 1 | 2 mld

(Di mercoledì 4 maggio 2022)leassegnate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza al Fondo 394 sono statedalle imprese. Pertanto, il Portale operativo chiude per totale assorbimento dei fondi a disposizione: 1,2 miliardi di euro. Lo comunica, società del Gruppo Cdp per l’internazionalizzazione delle imprese italiane. ”Si conclude quindi con successo e anticipatamente la fase di ricezione delle domande, iniziata il 28 ottobre e prevista terminare il 10 maggio”, si legge in una nota. ”Molto positiva la risposta delle imprese del Sud che hanno inviato domande di finanziamento pari a circa 500 milioni di euro, superiori quindi alla ‘riserva’ di 480 milioni loro dedicata. Le domande presentate dalle imprese fino alle ore 14:10 di oggi, 3 maggio 2022, saranno esaminate dal comitato agevolazioni nel rispetto ...

Advertising

fanpage : ULTIM'ORA Papa Francesco: 'Sono pronto ad incontrare Putin a Mosca' - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 62.071 i nuovi contagi da Covid delle ultime 24 ore. Ieri erano stati 18.896. Le vittime sono inv… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. Oggi in #Italia 62.071 casi e 153 vittime. Il tasso di positività, cioè il rapporto… - Cristin39245341 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugansk nel… - QdSit : Guerra in Ucraina è arrivata al suo 70esimo giorno. A poco è servito il lungo colloquio telefonico fra Putin e Macr… -

Una dellepiù recenti e più interessanti riguardo al Reddito di Base è quella relativa al nuovo record di richieste registrato nellesettimane . Ci riferiamo alle richieste dei ...... egli obiettivi della società sono cambiati più volte, anche se levoci suggeriscono che ... Su Macitynet trovate tutte lededicate a Project Titan e Apple Car a partire da questa pagina ...Nelle ultime 24 ore sono stati 153 i decessi (ieri 124) che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 163.889. Con quelli di ieri sono diventati 16.586.268 i casi totali di Covid in Italia.Il manubrio è regolabile su due posizioni: Road e Offroad, quest’ultima lo ruota in avanti per consentire ai più alti di trovare il giusto spazio. Bene anche l’assetto delle sospensioni, tarate per ...