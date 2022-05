Ultime Notizie – Miccichè annuncia fumata bianca | “Lagalla nostro candidato | il no di Renzi? Ridicolo…”

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Alla fine, dopo settimane di discussioni, polemiche, comunicati stampa inviati e poi ritirati, è il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana e coordinatore di Forza Italia in Sicilia, Gianfrancoadre lanel centrodestra per le amministrative di Palermo: “Manca ancora qualche dettaglio tecnico, ma siamo molto vicini all’accordo. Anzi, oserei dire che l’accordo c’è: Sarà Robertoila sindaco di Palermo. Di tutto il centrodestra. Sarà il‘magnifico sindaco’ di Palermo”, dice in una intervista all’Adnkronos. “Dobbiamo ancora discutere qualche dettaglio – dice– Ieri sera siamo stati tutti molto responsabili. E pur rendendoci conto che con l’appoggio di Totò ...

fanpage : ULTIM'ORA Papa Francesco: 'Sono pronto ad incontrare Putin a Mosca' - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 62.071 i nuovi contagi da Covid delle ultime 24 ore. Ieri erano stati 18.896. Le vittime sono inv… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - news24_inter : L'#Inter sogna la coppia argentina ???? - VesuvioLive : Trionfo napoletano ai David, De Luca: “Primeggiano Napoli e la Campania. Grandissima soddisfazione” -

Il Sole 24 ORE

... molti hanno timore e nellesettimane la situazione generale è piuttosto preoccupante. So ... Segui Rockol su Instagram per non perderti lepiù importanti! Approfondisci: Scheda artista ...Terza guerra mondiale,/ Ucraina vs Russia: "continua assalto Azovstal" Altre banche colpite - tra cui la più importante, la Sberbank - , servizi di consulenza, trasmissioni tv vietate, ... Ucraina ultime notizie. Michel: la Ue aumenterà aiuti militari alla Moldavia. Bielorussia lancia ... E come sempre immancabili i talk sui misteri dell’universo, buchi neri, stelle, particelle elementari, missioni spaziali: sono sempre temi affascinanti che fanno parte del repertorio di Pint of ...Leggi anche: LE ULTIME NEWS SULLE GARE PUBBLICITARIE “Siamo molto felici di essere partner di Cofidis per il suo riposizionamento strategico grazie a un’offerta integrata e di valore capace di mettere ...