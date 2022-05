Ultime Notizie – Guerra Ucraina | Conte | “Arriverà recessione pazzesca in Europa”

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Se il conflitto inprosegue “unache colpirà l’“. Sono le parole del leader M5S Giuseppe, intervistato da Tgcom24. “Tutti gli italiani, che hanno sin qui sofferto grandissimi sacrifici con la pandemia, si ritroveranno in un periodo di vastaeconomica”. “Dobbiamo evitare questa follia, l’Italia deve essere in prima fila per una soluzione politica del conflitto”, aggiunge. SUPERBONUS – “Credo ci sia una demonizzazione strategica di questa misura”, rimarca il leader M5S parlando della misura del Superbonus, criticata nuovamente ieri dal premier Draghi. Se le parole di Draghi sul Superbonus fossero una “rappresaglia” alla “richiesta legittima” di sentire il premier in Aula sulla crisi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - fanpage : ULTIM'ORA Papa Francesco: 'Sono pronto ad incontrare Putin a Mosca' - Agenzia_Ansa : Campania, Sicilia, Calabria e Puglia sono tra le cinque regioni europee con l'occupazione più bassa nel 2021 insiem… - ennatrasporti : Enna – L'iniziativa dell'Asp per la Giornata mondiale dell'igiene delle mani - meteoredit : Ecco i #video ed il racconto dell'eccezionale #temporale ?? che ha colpito nelle ultime ore la città di #Valencia,… -

Sky Tg24

Su Calciomercato.it abbiamo fatto il punto della situazione e riportato tutte lesulla Joya: è vero che Giuseppe Marotta ha fatto da tempo dei passi concreti, ma ancora la scelta non è ...Al posto di Ghoulam nelleore si era vociferato per Hickey ma vi avevo detto che ci avevano ... sarà il secondo acquisto del Napoli' PER LEGGERE TUTTE LESUL NAPOLI CLICCA QUI ... DIRETTA Guerra Ucraina Russia, a Mariupol si combatte. No accordo per incontro Putin-Papa Dopo il ritorno di Fedez ad X Factor, annunciato dallo stesso cantante attraverso il proprio profilo Instagram, continuano le speculazioni su quali saranno gli altri nomi che andranno ad occupare il ...La faccia di lui non sembra corrispondere ai racconti della dama. Quest’ultima racconta di aver vissuto con Tavani “una settimana intensa, come una coppia”. Fa, però, presente che quotidianamente lui ...