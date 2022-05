Ultime Notizie – Covid oggi Veneto | 4 468 contagi e 8 morti | bollettino 4 maggio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Sono 4.468 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19 di Azienda Zero. Si registrano 8. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.684.296, mentre gli attualmente positivi sono 65.284. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.486. Negli ospedali veneti sono ricoverate 596 persone in area medica e 17 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 120. Nella giornata di ieri sono state effettuate 583 vaccinazioni anti-. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione