Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 6 471 contagi e 10 morti | a Milano 867 casi

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Sono 6.471 i nuovidainsecondo il bollettino di, 4 maggio. Si registrano inoltre altri 10. I nuovicittà sono 867. 50.286 i tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 12,8%. 40.043 i decessi nella regione da inizio pandemia. Aumenta il numero di ricoverati: in terapia intensiva sono 36, 2 più di ieri; nei repartiordinari 1.190, 14 più di 24 ore fa. Più in dettaglio, nel territorio metropolitano dii nuovisono 1.903, di cui 867 nella città capoluogo. Seguono la provincia di Brescia con 881, Monza e Brianza con 611, Bergamo con 547, Varese con 511, Como con 432, Pavia con 409, Mantova con 298, Lecco con 251, Cremona ...

Una nuova variante di Covid potrebbe essere la causa dell'epidemia di epatite nei bambini. L'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito l'ha elencata come quinta opzione nella lista delle possibili cause. Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia altri 47.039 casi (-46,5% sulla settimana) e 152 vittime