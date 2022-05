Ultime Notizie – Covid oggi Emilia | 4 306 contagi e 27 morti | bollettino 4 maggio

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Sono 4.306 i nuovidaRomagna secondo ildi, 4. Si registrano inoltre altri 27. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.424.258 casi di positività. 21.406 i tamponi eseguiti nelle24 ore, di cui 11.221 molecolari e 10.185 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 20,1%. Si registrano 27 decessi, 11 dei quali avvenuti nei giorni scorsi ma registrati in data odierna: 3 in provincia di Piacenza (due donne di 31 e 78 anni e un uomo di 84 anni); 5 in provincia di Parma (due donne di 84 e 89 anni, e tre uomini, rispettivamente di 84, 85 e 87 anni); 1 in provincia di Reggio(una ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - fanpage : ULTIM'ORA Papa Francesco: 'Sono pronto ad incontrare Putin a Mosca' - SkySport : Stefano Tacconi resta grave, il bollettino medico: 'Siamo nella fase più complicata' #SkySport #Tacconi - VesuvioLive : METEO/ Pazza primavera, vortice Mediterraneo in arrivo al Sud: dal sole ai temporali - zazoomblog : Ultime Notizie – Guerra Ucraina Onu: “Più di 3.200 civili uccisi” - #Ultime #Notizie #Guerra #Ucraina -

Il Sole 24 ORE

Soncin dopo la Juve ha cercato di lavorare sulle palle inattive, che prima delledue gare erano un punto di forza della squadra. Oltre a questo, attenzione è sul gigante Duric: "Penso non ...Sulla base delleindiscrezioni emerse le parti avrebbero siglato un'intesa per una cifra tra ... se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostreSEGUICI QUI Facebook Twitter Whatsapp ... Ucraina ultime notizie. Russi hanno fatto irruzione in Azovstal, scontri in corso. Cremlino: nessun ... CATANZARO – Nicola Gratteri non commenta. Sorriso beffardo, ma nessuna parola. Poche ore prima, intorno alle 11,30, le agenzie di stampa hanno “battuto” la notizia del giorno: “Melillo è il nuovo ...Questa non è certo una buona notizia, non solo per i progressisti, ma anche per gli elettori moderati che non possono riconoscersi in una proposta politica così marcatamente caratterizzata”.