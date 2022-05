Ue: nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia (Di mercoledì 4 maggio 2022) I funzionari dell'Ue hanno consegnato una bozza di piano agli stati membri su un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, ma continuano le divisioni su come funzionerebbe un embargo. Gli ambasciatori dei 27 paesi dell'Unione europea si... Leggi su today (Di mercoledì 4 maggio 2022) I funzionari dell'Ue hanno consegnato una bozza di piano agli stati membri su undila, ma continuano le divisioni su come funzionerebbe un embargo. Gli ambasciatori dei 27 paesi dell'Unione europea si...

Advertising

PaolilloLuca : Ue: nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia - putino : @becca22cr7 La proposta è stata presentata al Congresso dove è in fase di discussione. C’è uno scontro in atto tra… - troy_one : @repubblica Ma fa parte del nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia? - SirWinston_1874 : 2/2 ha annunciato che il governo britannico aveva preparato un nuovo pacchetto di aiuti militari da 300 milioni di… - geopolitikonews : ??British PM Boris Johnson has announced a new military aid package for Ukraine worth 300 million pounds ($375m)… -