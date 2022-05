Ucraina | Zelensky chiede aiuto alla Bulgaria nella riparazione mezzi danneggiati

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Sofia, 4 mag. (Adnkronos) - Il presidente ucraino, Volodymyr, ha chiesto l'delladel materiale militare danneggiato negli scontri in corso nel paese. A riferirne è stata oggi l'emittente televisiva nazionale bulgara (Bnt). L'ambaciatore ucraino a Sofia, Vitaly Moskalenko, ha presentato al parlamento bulgaro una lettera diin cui il presidente ucraino spiega che le autorità di Kiev sperano che lapossa provvedere alle riparazioni dell'equipaggiamento militare e continuare ad assistere gli ucraini in fuga dguerra.conta su continui aiuti umanitari da parte di Sofia, ivi compresi medicinali, vestiti e cibo.lettera,...

Advertising

MediasetTgcom24 : Mosca: colpiremo veicoli Nato che portano armi in Ucraina #ucraina #russia #mosca #kiev #putin #zelensky #mariupol… - MediasetTgcom24 : La tv di Stato russa: 'Con il missile Poseidon possiamo cancellare la Gran Bretagna' - VIDEO #russia #ucraina… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - Semplic33413124 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Il Cremlino nega l'assalto russo all'acciaieria Azovstal #ANSA - Miki_2313 : RT @MediasetTgcom24: Mosca: colpiremo veicoli Nato che portano armi in Ucraina #ucraina #russia #mosca #kiev #putin #zelensky #mariupol ht… -

Guerra- Russia, oltre la diretta: cosa c'è da sapere oggi Lo scenario - L'offensiva ... "Epidemia di suicidi" L'analisi - Perché abbattere il ponte di Putin in Crimea è cruciale per...Tutti i Paesi della Nato stanno inviando il meglio delle proprie armi all'. E se da una parte Inghilterra e Stati Uniti fanno la parte del leone nel rafforzare le difese del popolo diin Italia sta emergendo una frattura, fra chi vuole solo la pace e chi ...Per lui la pace è la fine”. “Il presidente ucraino Vladimir Zelensky non ha bisogno di alcun trattato di pace. (Imola Oggi) Roma, 4 mag – Si complica ancora di più il quadro della crisi ucraina: il ...Sofia, 4 mag. (Adnkronos) - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha chiesto l'aiuto della Bulgaria nella riparazione del materiale militare danneggiato negli scontri in corso nel paese. A ...