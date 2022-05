Ucraina: Zelensky chiede aiuto alla Bulgaria nella riparazione mezzi danneggiati (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sofia, 4 mag. (Adnkronos) - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha chiesto l'aiuto della Bulgaria nella riparazione del materiale militare danneggiato negli scontri in corso nel paese. A riferirne è stata oggi l'emittente televisiva nazionale bulgara (Bnt). L'ambaciatore ucraino a Sofia, Vitaly Moskalenko, ha presentato al parlamento bulgaro una lettera di Zelensky in cui il presidente ucraino spiega che le autorità di Kiev sperano che la Bulgaria possa provvedere alle riparazioni dell'equipaggiamento militare e continuare ad assistere gli ucraini in fuga dalla guerra. Zelensky conta su continui aiuti umanitari da parte di Sofia, ivi compresi medicinali, vestiti e cibo. nella lettera, Zelensky ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sofia, 4 mag. (Adnkronos) - Il presidente ucraino, Volodymyr, ha chiesto l'delladel materiale militare danneggiato negli scontri in corso nel paese. A riferirne è stata oggi l'emittente televisiva nazionale bulgara (Bnt). L'ambaciatore ucraino a Sofia, Vitaly Moskalenko, ha presentato al parlamento bulgaro una lettera diin cui il presidente ucraino spiega che le autorità di Kiev sperano che lapossa provvedere alle riparazioni dell'equipaggiamento militare e continuare ad assistere gli ucraini in fuga dguerra.conta su continui aiuti umanitari da parte di Sofia, ivi compresi medicinali, vestiti e cibo.lettera,...

