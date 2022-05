Ucraina: Zelensky, '156 persone evacuate da Azovstal, chance salvarne altre' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Kiev, 4 mag. (Adnkronos) - "Finalmente abbiamo un risultato, il primo risultato della nostra operazione di evacuazione dall'Azovstal a Mariupol che stiamo organizzando da molto tempo. Ci sono voluti molti sforzi, lunghe trattative e varie mediazioni" e "156 persone, donne e bambini, sono arrivate a Zaporizhzhia". Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo consueto discorso notturno. "Sono grato a tutti coloro da cui è dipeso il salvataggio di queste persone. Chi ha acconsentito e chi ha aiutato. Sono grato a tutti coloro che hanno assicurato il trasporto fisico di queste persone attraverso il corridoio umanitario", ha proseguito Zelensky, secondo cui "naturalmente, continueremo a fare di tutto per far uscire tutta la nostra gente da Mariupol e ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Kiev, 4 mag. (Adnkronos) - "Finalmente abbiamo un risultato, il primo risultato della nostra operazione di evacuazione dall'a Mariupol che stiamo organizzando da molto tempo. Ci sono voluti molti sforzi, lunghe trattative e varie mediazioni" e "156, donne e bambini, sono arrivate a Zaporizhzhia". Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr, nel suo consueto discorso notturno. "Sono grato a tutti coloro da cui è dipeso il salvataggio di queste. Chi ha acconsentito e chi ha aiutato. Sono grato a tutti coloro che hanno assicurato il trasporto fisico di questeattraverso il corridoio umanitario", ha proseguito, secondo cui "naturalmente, continueremo a fare di tutto per far uscire tutta la nostra gente da Mariupol e ...

