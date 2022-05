Ucraina sotto attacco | missili ed esplosioni nel Paese

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Attacchistici sono stati registrati questa sera a Cherkasy, Dnipro e Zaporizhzhia, in, dove poco prima era suonate le sirene dell’allarme antiaereo. Secondo quanto riferito dal sindaco, un missile ha colpito il centro di Dnipro e un altro la ferrovia. “La Russia continua a bombardare le infrastrutture ferroviarie. Le informazioni sui danneggiamenti a Dnipro, nella parte centrale della città, sono già state confermate”, riferisce su Telegram il capo staff di Zelensky, Andriy Yermak, spiegando che “i russi stanno cercando di distruggere la nostra logistica, perché non possono vincere sul campo di battaglia. Vogliono fermare il, ma non ci riescono grazie al coraggio dei nostri soldati, dei ferrovieri, dei lavoratori delle strade e di tutti gli ucraini”. “Servono più armi, più sanzioni, più sostegno”, ...