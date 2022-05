Ucraina, missili sulle città. Bielorussia inizia esercitazioni militari (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Continuano i bombardamenti sulle città dell’Ucraina, nel 70esimo giorno di guerra. Almeno tre missili russi hanno colpito le centrali elettriche intorno alla città occidentale di Leopoli, vicino al confine con la Polonia. Alcuni quartieri della città sono senza elettricità e acqua a causa dell’attacco che in un primo momento si era creduto fosse diretto alla rete ferroviaria Ucraina. missili russi hanno colpito anche sei stazioni ferroviarie nel centro e nell’ovest dell’Ucraina. Nella regione di Luhansk, due persone sono rimaste uccise e altre due sono rimaste ferite a seguito di attacchi missilistici. Lo ha riferito su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale di Luhansk, Sergey Gaidai. ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Continuano i bombardamentidell’, nel 70esimo giorno di guerra. Almeno trerussi hanno colpito le centrali elettriche intorno allaoccidentale di Leopoli, vicino al confine con la Polonia. Alcuni quartieri dellasono senza elettricità e acqua a causa dell’attacco che in un primo momento si era creduto fosse diretto alla rete ferroviariarussi hanno colpito anche sei stazioni ferroviarie nel centro e nell’ovest dell’. Nella regione di Luhansk, due persone sono rimaste uccise e altre due sono rimaste ferite a seguito di attacchistici. Lo ha riferito su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale di Luhansk, Sergey Gaidai. ...

