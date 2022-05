**Ucraina: Mattarella, 'tecnologia a servizio umanità e non di sistemi armamento'** (Di mercoledì 4 maggio 2022) Braga, 4 mag. (Adnkronos) - "Ritengo sia impossibile riflettere sull' avvenire dell'umanità senza immaginarlo collegato al mondo dell'innovazione e della tecnologia. Un avvenire in cui la tecnologia e l'innovazione non siano solo al servizio di sistemi di armamento sempre più distruttivi ma siano indirizzati al progresso dell'umanità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Braga, in Portogallo, al 15/mo Simposio Cotec. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Braga, 4 mag. (Adnkronos) - "Ritengo sia impossibile riflettere sull' avvenire dell'senza immaginarlo collegato al mondo dell'innovazione e della. Un avvenire in cui lae l'innovazione non siano solo aldidisempre più distruttivi ma siano indirizzati al progresso dell'". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo a Braga, in Portogallo, al 15/mo Simposio Cotec.

