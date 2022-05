**Ucraina: Mattarella, 'cultura non è isola, guerra non spezzi legami tra popoli europei'** (Di mercoledì 4 maggio 2022) Braga, 4 mag. (Adnkronos) - "In questo momento in cui la guerra è tornata sul continente europeo, con migliaia di vittime e devastanti distruzioni che così profondamente lacerano vite umane e luoghi, dobbiamo riaffermare con tenacia che cultura e innovazione devono rappresentare strumenti di dialogo, pace e futuro. Le nostre tre Fondazioni devono continuare a svolgere la loro preziosa azione di stimolo. Non perdiamo mai di vista questa essenziale funzione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Braga, in Portogallo, al 15/mo Simposio Cotec, dal titolo 'Culture meets Innovation'. "Permettetemi di concludere citando l'esperienza di una piccola isola del Mediterraneo, Procida -vero e proprio patrimonio culturale vivente- che per il 2022 è stata designata ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Braga, 4 mag. (Adnkronos) - "In questo momento in cui laè tornata sul continente europeo, con migliaia di vittime e devastanti distruzioni che così profondamente lacerano vite umane e luoghi, dobbiamo riaffermare con tenacia chee innovazione devono rappresentare strumenti di dialogo, pace e futuro. Le nostre tre Fondazioni devono continuare a svolgere la loro preziosa azione di stimolo. Non perdiamo mai di vista questa essenziale funzione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo a Braga, in Portogallo, al 15/mo Simposio Cotec, dal titolo 'Culture meets Innovation'. "Permettetemi di concludere citando l'esperienza di una piccoladel Mediterraneo, Procida -vero e proprio patrimoniole vivente- che per il 2022 è stata designata ...

