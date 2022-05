Advertising

fattoquotidiano : Si parla di lui perché ieri ha pulito in uno studio tv la sedia sulla quale si era appena seduto Giuseppe Conte. Ma… - alex_orlowski : Questo sarebbe il “giornalista” indipendente Vittorio Rangeloni, da anni “reporter” sul fronte Russo amico di CasaP… - espressonline : Nel libro della coraggiosa giornalista assassinata erano riportate con precisione le denunce della corruzione e del… - simsavit : RT @lanf64: #RussianUkrainewar. #Mentana rivendica la sua scelta di “non invitare chi sostiene o giustifica l’invasione russa in #Ucraina”… - italiaserait : Ucraina, la giornalista Nesterenko : “La tv italiana discrimina i russi? Ma non scherziamo!” -

... 'È più importante per me, come, che la gente in Italia abbia cominciato a parlare della posizione russa riguardo agli eventi in- spiega all'Adnkronos - . Conoscere, non ......possibilità di una dichiarazione di guerra della Russia all'né di una mobilitazione generale il 9 maggio, secondo il portavoce del Cremlino, che ha risposto alla domanda di unin ...Così Kateryna Nesterenko, giornalista ucraina che lavora per la tv nazionale 1+1 media, risponde secca all’Adnkronos al j’accuse di Nadana Fridrikhson, la giornalista russa che -in un’intervista con ...Parlo di persone vere che vivono sotto i bombardamenti da 8 anni. E alle tv italiane che mi dicono ‘questa è propaganda’, chiedo: se un giornalista ucraino o un giornalista britannico o americano ...