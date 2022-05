Ucraina: la Bielorussia lancia esercitazioni militari lampo. Al Cremlino allerta complotto anti - Putin (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un gruppo di alti ufficiali dei servizi russi starebbe lavorando al defenestramento del presidente Vladimir Putin e a un piano per mettere fine alle ostilità in Ucraina. Lo riporta il giornale ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un gruppo di alti ufficiali dei servizi russi starebbe lavorando al defenestramento del presidente Vladimire a un piano per mettere fine alle ostilità in. Lo riporta il giornale ...

