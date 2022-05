Ucraina: giornalista Fridrikhson, 'discriminata perché russa, questa è la tolleranza europea?' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Per me è strano che in Italia stiano cercando di etichettarmi. Io parlo di quello che ho visto e di quello che so. Parlo di persone vere che vivono sotto i bombardamenti da 8 anni. E alle tv italiane che mi dicono 'questa è propaganda', chiedo: se un giornalista ucraino o un giornalista britannico o americano parlasse su canali televisivi italiani, le loro parole sarebbero contestate? Penso di no. Stanno cercando di discriminarmi solo perché sono una giornalista russa. È questo un esempio di valori europei o piuttosto di intolleranza europea?". A dirlo all'Adnkronos, in un'intervista a poche ore dell'audizione di Carlo Fuortes in Vigilanza in cui si parlerà (anche) del suo caso, è la giornalista della tv ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Per me è strano che in Italia stiano cercando di etichettarmi. Io parlo di quello che ho visto e di quello che so. Parlo di persone vere che vivono sotto i bombardamenti da 8 anni. E alle tv italiane che mi dicono 'è propaganda', chiedo: se unucraino o unbritannico o americano parlasse su canali televisivi italiani, le loro parole sarebbero contestate? Penso di no. Stanno cercando di discriminarmi solosono una. È questo un esempio di valori europei o piuttosto di in?". A dirlo all'Adnkronos, in un'intervista a poche ore dell'audizione di Carlo Fuortes in Vigilanza in cui si parlerà (anche) del suo caso, è ladella tv ...

