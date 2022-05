Ucraina: Gb, 'Russia schiera 22 battaglioni a Izyum per spingersi nel Donbass' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Il ministero della Difesa britannico afferma che la Russia ha schierato 22 gruppi di battaglioni vicino alla città orientale di Izyum nel tentativo di spingersi nella regione del Donbas. "Nonostante stia lottando per sfondare le difese ucraine, la Russia molto probabilmente intende procedere oltre Izyum per conquistare le città di Kramatorsk e Severodonetsk", ha affermato il ministero, aggiungendo che "la presa di questi luoghi consoliderebbe il controllo militare russo del Donbas nord-orientale e fornirebbe un punto di partenza per tagliare le forze ucraine nella regione". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Il ministero della Difesa britannico afferma che lahato 22 gruppi divicino alla città orientale dinel tentativo dinella regione del Donbas. "Nonostante stia lottando per sfondare le difese ucraine, lamolto probabilmente intende procedere oltreper conquistare le città di Kramatorsk e Severodonetsk", ha affermato il ministero, aggiungendo che "la presa di questi luoghi consoliderebbe il controllo militare russo del Donbas nord-orientale e fornirebbe un punto di partenza per tagliare le forze ucraine nella regione".

