Ucraina: Ferrara (M5s), 'governo chiarisca se Italia é per escalation o diplomazia' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Dopo settanta giorni di guerra con migliaia di morti, una crescete escalation e la scomparsa della diplomazia e del negoziato, noi come M5s e come tutti gli Italiani, vogliamo capire qual è la prospettiva a cui andiamo incontro, qual è l'obiettivo: sconfiggere militarmente Putin? Estendere il conflitto rischiando la Terza guerra mondiale?". Lo ha dichiarato a Rai Isoradio il senatore Gianluca Ferrara, vicepresidente del gruppo M5S Senato e capogruppo Cinquestelle in Commissione Esteri. "Noi rivendichiamo il diritto di resistenza e autodifesa del popolo ucraino come previsto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, ma vogliamo conoscere l'indirizzo politico del nostro governo e per questo abbiamo nuovamente sollecitato il presidente Draghi e il ministro Guerini a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Dopo settanta giorni di guerra con migliaia di morti, una crescetee la scomparsa dellae del negoziato, noi come M5s e come tutti glini, vogliamo capire qual è la prospettiva a cui andiamo incontro, qual è l'obiettivo: sconfiggere militarmente Putin? Estendere il conflitto rischiando la Terza guerra mondiale?". Lo ha dichiarato a Rai Isoradio il senatore Gianluca, vicepresidente del gruppo M5S Senato e capogruppo Cinquestelle in Commissione Esteri. "Noi rivendichiamo il diritto di resistenza e autodifesa del popolo ucraino come previsto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, ma vogliamo conoscere l'indirizzo politico del nostroe per questo abbiamo nuovamente sollecitato il presidente Draghi e il ministro Guerini a ...

