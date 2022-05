Ucraina | Feltrin | ' non lasciamo che legno diventi nuovo gas'

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Milano, 4 mag. (Adnkronos) - Le sanzioni verso la Russia stanno impoverendo di legna le imprese. Lo rileva Claudio, presidente di FederArredo, in occasione dei dati del 2021. "All'inizio dell'anno la speranza era di tornare a una situazione di maggiore normalità e di rallentamento dei prezzi. Purtroppo la crisi inha peggiorato lo scenario, portando a ulteriori aumenti delle materie prime e a una grave carenza di, che proviene in gran parte proprio dai territori interessati direttamente o indirettamente dal conflitto, per un valore complessivo che supera i 200 milioni di euro all'anno", afferma. Con l'ultimo pacchetto di sanzioni europee verso la Russia, ricorda, "è vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, se sono ...

Ci auguriamo che nell'arco di 1 - 2 mesi la crisi inmigliori , altrimenti per noi la situazione diventerebbe molto preoccupante", ha sottolineato. Che racconta: "Le aziende del ...Una destinazione possibile è la legge di conversione del decreto(Dl 21/2022), in ... E sulla necessità di un tagliando incisivo alla quarta cessione concorda anche Claudio, presidente ... Feltrin (FederlegnoArredo): “Più si prolunga la crisi in Ucraina, più rischiamo una crisi del settore del legno” Lo rileva Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, in occasione dei dati del 2021. "All'inizio dell'anno la speranza era di tornare a una situazione di maggiore normalità e di rallentamento ...Purtroppo – spiega Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo – la crisi in Ucraina ha peggiorato lo scenario, portando a ulteriori aumenti delle materie prime e a una grave carenza di legno, che ...