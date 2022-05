Ucraina, Draghi “Impegno Italia e Giappone per la tregua” (Di mercoledì 4 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Nel nostro colloquio abbiamo riaffermato la condanna all'invasione russa dell'Ucraina”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida.“Italia e Giappone – ha continuato – sono impegnate perchè si arrivi il prima possibile a tregue, anche localizzate, per permettere le evacuazioni di civili e favorire i negoziati di pace. Continuiamo ad aiutare l'Ucraina e a esercitare pressione sulla Russia, perchè cessi immediatamente le ostilità. I nostri Paesi sono alleati anche nella gestione delle emergenze legate alla guerra, prima fra tutte quella energetica. Ringrazio il Giappone per aver accettato con straordinaria prontezza che carichi di gas naturale ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Nel nostro colloquio abbiamo riaffermato la condanna all'invasione russa dell'”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il primo ministro del, Fumio Kishida.“– ha continuato – sono impegnate perchè si arrivi il prima possibile a tregue, anche localizzate, per permettere le evacuazioni di civili e favorire i negoziati di pace. Continuiamo ad aiutare l'e a esercitare pressione sulla Russia, perchè cessi immediatamente le ostilità. I nostri Paesi sono alleati anche nella gestione delle emergenze legate alla guerra, prima fra tutte quella energetica. Ringrazio ilper aver accettato con straordinaria prontezza che carichi di gas naturale ...

